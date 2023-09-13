Благовещенск, 13 сентября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Российская Федерация сохраняет свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении КНДР, но это не может, не должно и не будет препятствием для развития российско-северокорейских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Виталий Аньков

«Россия сохраняет свою позицию в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности. Но это не может, не должно и не будет препятствием для дальнейшего развития российско-северокорейских отношений», — заявил он в интервью телеканалу «Россия», отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе, беседа продлилась более часа. Разговор продолжается в формате тет-а-тет. По словам Пескова, лидеры не намерены подписывать какие-либо документы, включая совместную декларацию, по результатам этих переговоров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил признательность президенту России Владимиру Путину за приглашение посетить Российскую Федерацию, он отметил, что визит проходит в «очень важный период».

Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Российский лидер на встрече с Ким Чен Ыном поблагодарил его за приезд в Россию.

Кандидат исторических наук, политолог, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будет иметь важнейшее глобальное значение и затрагивать в первую очередь вопросы безопасности и сотрудничества двух стран. Он обратил внимание на то, что Северная Корея — это такой партнёр России, который поддерживает СВО решительно и безоговорочно.

Он напомнил, что Россия повязана с другими странами санкциями в отношении Пхеньяна. По его словам, Россия уже пыталась повлиять на отмену резолюции ООН, которая наложила ограничения на Пхеньян за ядерную программу, но пока Вашингтон отказывался пересматривать своё решение.