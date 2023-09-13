Москва, 13 сентября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Приём заявок на соискание экологических премий объявило правительство Москвы. Как отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, число соискателей премий в Москве растёт год от года. В минувшем году был установлен рекорд по количеству проектов.

Antranias Экология

«Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, — подчеркнул Петр Бирюков. — Чтобы выстроить успешное сотрудничество с жителями в рамках экологической повестки, ежегодно организуем тематические премии». Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что премии позволяют выявить интересные и перспективные проекты в области экологии и благоустройства природных объектов, оказать поддержку их авторам в реализации.

Уже более десяти лет департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы проводит два конкурса: в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города. Наград удостоены свыше ста полезных инициатив в сфере экологии и климата. Принять участие в конкурсах могут представители столичного бизнеса, корпораций, промышленных предприятий, экологических организаций, образовательных учреждений, городских сообществ и проектных организаций.

О востребованности экологических премий, по словам Бирюкова, свидетельствует ежегодный рост числа соискателей. «В прошлый раз, — рассказал он, — поступило рекордное количество проектов — 157, что на 11% процентов выше предыдущего показателя. Надеемся и в этом году получить от горожан новые позитивные общественные инициативы в области экологии и климата».

Узнать подробнее об условиях конкурсов, проектах победителей прошлых лет и подать заявку на участие можно на сайте https://ecopremia.moscow/.