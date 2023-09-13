Владивосток, 13 сентября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. В рамках БРИКС необходимо формировать площадку для обмена мнениями по актуальным проблемам — Центр экспертизы в области устойчивого развития и климата стран БРИКС, а также единый реестр климатических проектов БРИКС. Об этом заявил первый зампредседателя правления «Сбера» Александр Ведяхин в интервью «Ленте․ру» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Пресс-служба Сбербанка Александр Ведяхин

«В первую очередь это повестка очень важная и объединяющая, и нет ни одной страны, которая бы сказала, что это для нее неактуально. У каждой страны, конечно, свой акцент. Допустим, в Африке это больше голод, в Бразилии — вырубка уникальных лесов и так далее. Мы договорились, что в рамках БРИКС нужно формировать площадку для обмена мнениями по решению этих проблем — Центр экспертизы в области устойчивого развития и климата стран БРИКС, а также единый реестр климатических проектов БРИКС», — считает он.

Другими перспективными инициативами Ведяхин называет создание Рейтингового агентства, единого фонда СleanTech — чистых технологий. Большой потенциал, по словам топ-менеджера, есть у идеи единого рынка «зеленых сертификатов».

«Буквально на днях мы представили собственную, первую в России систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии. Она позволяет эмитировать как раз такие сертификаты, подтверждающие происхождение энергии из возобновляемых источников. «Сбер» уже провел тестовое погашение «зеленых сертификатов», выпущенных в этой системе. А на ВЭФ мы подписали соглашение с «ЭН+ ХОЛДИНГ», в рамках которого планируется выпуск 400 тысяч таких сертификатов», — добавил топ-менеджер.

Ведяхин напомнил, что в следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС и продвигать эти инициативы. «А мы как «Сбер» надеемся быть центром компетенций по ним и помогать внедрять их в жизнь», — отметил он.