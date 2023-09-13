Владивосток, 13 сентября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Разворот российского бизнеса на Восток — свершившийся факт. Об этом заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Ленте. ру» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Пресс-служба Сбербанка Александр Ведяхин

По словам топ-менеджера, кредитный портфель в юанях с начала 2022 года вырос почти в тысячу раз, депозитов — в 130 раз, а конверсионные операции по паре юань/рубль с начала года приблизились к цифре в 1 трлн рублей.

«Это уже свершившийся факт. Конечно, разворот произошёл. Давайте посмотрим хотя бы на товарооборот России и Китая. 190 млрд долларов было за прошлый год, а только за первое полугодие 2023 года показатель уже достиг 70% от результатов прошлого. Второе: доля юаня в российском экспорте выросла до 25%, в импорте — до 34%. Юань уже потеснил доллар и евро и вышел на второе место после рубля во внешнеторговых расчетах. Третье: мы видим активное развитие китайских брендов на российском рынке», — отметил он.

В клиентской базе «Сбера» в настоящее время — около 7,5 тысячи компаний с китайским участием. «А пайплайн инвестпроектов с китайским капиталом в России, по нашим оценкам, составляет 2 трлн рублей», — добавил Ведяхин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов назвал российский рынок никальной для китайских брендов возможностью занять свою нишу.