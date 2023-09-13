Москва, 13 сентября, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Учения Североатлантического альянса в Балтийском море превращают регион в место геополитического противостояния, заявила 13 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ТАСС/ Jonas Walzberg/dpa

«Ещё один пример так называемого странного поведения, когда некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в ещё один регион геополитического противостояния», — сказала она на брифинге.

Захарова уточнила, что учения альянса в Балтийском море ещё раз подтверждают, что «НАТО — это агрессивная военная организация».

Как сообщало ИА Регнум, проходящие в сентябре 2023 года в Балтийском море военно-морские учения НАТО направлены на отработку действий при гипотетическом нападении России, заявил ранее главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

В манёврах в Балтийском море примут участие около 15 самолётов, 30 кораблей и подводных лодок НАТО и более трёх тысяч военнослужащих стран — членов альянса.