Москва, 13 сентября, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Россия по дипломатическим каналам проведёт демарш Британии в связи с данными о том, что это государство участвовало в подготовке диверсионных групп ВСУ, которые готовили атаки на территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Журналисты поинтересовались у неё, будет ли Россия устраивать демарш в связи с информацией об участии Британии в подготовке диверсионных групп ВСУ.

«Да, безусловно, будет, как мы это и делали до этого, непрерывно, и доводили до Лондона как по отрытым каналам, делая это достоянием гласности, так и по дипломатическим каналам, недопустимость участия в подобной деятельности», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Дипломат уточнила, что в этот раз до Лондона будут доведены не просто доводы, а абсолютное неприятие, порицание и требование прекратить подобную деятельность.

Как передавало ИА Регнум, российские военные 7 сентября на острове Переяславский в дельте Днепра в Херсонской области уничтожили три группы диверсантов ВСУ. В ночь на 6 сентября Воздушно-космические силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Российские военные поразили объект, цель удара достигнута.

В приграничном районе Брянской области 4 сентября пересекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию России. В месте боестолкновения российские силовики обнаружили вооружение и боеприпасы диверсантов, среди которых оказались и образцы иностранного производства.