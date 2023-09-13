Москва, 13 сентября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приступил к обновлению автоматизированной системы мониторинга воздуха (АСМВ), которую внедрили в 2015 году. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На Московском НПЗ

Московский завод стал первым нефтеперерабатывающим предприятием России, который внедрил автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха. Он стал пилотной площадкой по внедрению подобных устройств для всех предприятий отрасли. Данные, полученные с этих систем, поступают в единый городской фонд данных экологического мониторинга ГПБУ «Мосэкомониторинг».

«Систему разработали совместно с правительством Москвы и интегрировали в общегородскую сеть контроля качества воздуха, которая считается одной из лучших в мире. АСМВ оснащены основные технологические объекты Московского НПЗ. Цифровые датчики смонтированы в дымовых трубах предприятия, они непрерывно исследуют состав воздуха», — рассказал Владислав Овчинский.

Система контролирует содержание оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, смеси углеводородов, метана. Собранная информация передается в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и в Росприроднадзор. Полученные в реальном времени данные позволяют корректировать работу установок и контролировать уровень их воздействия на окружающую среду.

Модернизация систем мониторинга воздуха повысит точность отбора проб и проведения анализов, увеличит ресурс работы оборудования, обеспечит надежность процессов передачи информации надзорным органам. В основе обновленной системы лежат полностью отечественные технологии и оборудование.

Московский НПЗ выпускает более 30 наименований продукции: бензин и дизельное топливо «Евро-5», авиационный керосин для самолетов, сжиженный газ, судовое топливо и битум для дорожных работ — на заводе действует крупнейшая битумная установка в Европе.

Кроме того, завод обеспечивает около 2,3 тысячи человек рабочими местами. Производственные мощности позволяют покрыть более трети запросов столицы на моторное и авиационное топливо, которое поставляется в том числе на столичные АЗС и в аэропорты. На сегодняшний день НПЗ находится на завершающем этапе модернизации, благодаря которой он станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим заводом в Европе.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.