Москва, 13 сентября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси замалчивает проблемы применения обеднённого урана, заявляя о том, что от снарядов нет значимых радиологических последствий.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Но в целом проблема в том, что господин Гросси, отвечая на вопрос по снарядам с обеднённым ураном, просто недоговаривает», — заявила она на брифинге.

Она обратила внимание на то, что такое вольное или невольное замалчивание данной проблемы является недопустимым. Захарова указала на то, что обеднённый уран является тяжёлым металлом, который чрезвычайно опасен для человека, окружающей среды с точки зрения химической токсичности.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гросси, комментируя решения Великобритании и США о поставке Украине снарядов с обеднённым ураном, заявил, что применение таких боеприпасов не влечёт за собой значительных радиологических последствий.

Ранее Захарова заявила, что поставки Соединёнными Штатами ВСУ снарядов для танков с обеднённым ураном станут ударом по экологии и украинское зерно окажется заражено. Дипломат отметила, что Вашингтон, видимо, не считает это проблемой, так как США находятся на другом континенте, в связи с чем они уверены, что их не заденут поставки радиоактивных веществ.