Благовещенск, 13 сентября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил признательность президенту России Владимиру Путину за приглашение посетить Российскую Федерацию, он отметил, что визит проходит в «очень важный период».

РИА Новости/Михаил Метцель

«Выражаю признательность за то, что вы пригласили нас, несмотря на занятость государственными делами. Наш визит в Россию совершается в очень важный период», — заявил Ким Чен Ын в ходе переговоров с Путиным.

Он также отметил, что Россия с очень тёплым чувством принимает КНДР.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Президент России 13 сентября прибыл в Амурскую область на космодром Восточный. Владимир Путин на встрече с Ким Чен Ыном поблагодарил его за приезд в Россию. Российский лидер отметил, что на встрече предстоит обсудить много вопросов. Он предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, вопросы гуманитарного характера, а также ситуацию в регионе.

Ранее Путин и Ким Чен Ын осмотрели на космодроме стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2».