Благовещенск, 13 сентября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Российская Федерация поднялась для защиты своих суверенитета и безопасности против гегемонистских сил. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

РИА Новости/Константин Кокошкин

«Сейчас Россия поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности для противодействия гегемонистским силам, которые противостоят России», — заявил северокорейский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын также заявил, что отношения с Россией для Северной Кореи являются первым приоритетом.

На космодроме Восточный начались переговоры президента России и лидера КНДР. Владимир Путин отметил, что рад принимать в России северокорейского лидера. Российский лидер отметил, что на встрече предстоит обсудить много вопросов. Он предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, вопросы гуманитарного характера, а также ситуацию в регионе.

Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Его предыдущий визит состоялся в 2019 году.