Благовещенск, 13 сентября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Россия гордится тем, как развивается её космическая отрасль, заявил 13 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

РИА Новости/Михаил Метцель

«Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас. Это наш новый объект», — сказал глава государства на встрече с северокорейским коллегой.

Путин выразил надежду, что и лидеру КНДР, и его коллегам было интересно осмотреть космодром.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в Амурской области для встречи в формате «один на один» с Владимиром Путиным.

Президент России поприветствовал коллегу. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил благодарность за приём. Ранее Ким Чен Ын признал, что его первый за четыре года визит в Россию говорит о важности стратегических отношений между КНДР и РФ.