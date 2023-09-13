Благовещенск, 13 сентября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Отношения с Россией для Северной Кореи являются первым приоритетом. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

РИА Новости/Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

«Наша дружба имеет глубокие корни, и сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией», — заявил Северокорейский лидер на встрече с Путиным на космодроме Восточный.

Как передавало ИА Регнум, на космодроме Восточный начались переговоры президента России и лидера КНДР. Владимир Путин отметил, что рад принимать в России Северокорейского лидера.

Президент России 13 сентября прибыл в Амурскую область на космодром Восточный. Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в Амурской области. Путин поприветствовал коллегу. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил благодарность за приём.

Ким Чен Ын на встрече с Владимиром Путиным заверил его, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и намерен и дальше развивать двусторонние отношения.