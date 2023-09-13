Благовещенск, 13 сентября, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил его, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и намерен и дальше развивать двусторонние отношения.

Пресс-служба главы Минприроды РФ

«Мы хотим и дальше развивать отношения», — заявил северокорейский лидер, добавив, что власти КНДР всегда поддерживали и поддерживают все решения российского лидера и решения правительства России.

Ким Чен Ын выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.

Как передавало ИА Регнум, на космодроме Восточный стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Президент России отметил, что рад принимать в России лидера КНДР.

Путин 13 сентября прибыл в Амурскую область на космодром Восточный. Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в Амурской области для встречи в формате «один на один» с российским лидером. Президент России поприветствовал коллегу. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил благодарность за приём.