Благовещенск, 13 сентября, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин перед началом осмотра космодрома Восточный встретился со школьницей, которая недавно рассказывала ему о своём увлечении космосом и разработкой спутников. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Михаил Метцель Президент РФ Владимир Путин и школьница Мария Андреева

Диалог у них состоялся 1 сентября, когда глава государства проводил открытый урок «Разговор о важном». На этой встрече присутствовали 30 школьников, которые стали победителями в международных олимпиадах и конкурсах либо добились выдающихся успехов в учёбе. Среди них была и ученица 9-го класса Мария Андреева из Ростова-на-Дону.

Тогда она рассказала главе государства, что уже три года занимается спутникостроением и является для других учащихся «наставником в космической сфере», она разрабатывает и проводит уроки на тему космоса. По словам школьницы, ранее был запущен первый донской спутник, который она разработала вместе со своей командой.

Кроме этого ученица попросила российского лидера организовать на предприятиях Роскосмоса в разных городах России небольшую программу для ребят, где бы они могли познакомиться с историей космоса.

Владимир Путин оценил данную идею как очень хорошую и обещал обсудить её с руководством Роскосмоса.

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Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 сентября, в День знаний, провёл открытый урок «Разговор о важном». Несмотря на то что встреча носила формальное название «урок», по инициативе президента она прошла в формате равноправного обмена мнениями. Путин свободно делился со школьниками собственными взглядами, а также впервые рассказал личные истории из жизни своей семьи.

Президент России утром 13 сентября покинул Владивосток, где принимал участие в Восточном экономическом форуме, и прибыл в Амурскую область на космодром Восточный.

Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный для встречи в формате «один на один» с Владимиром Путиным. Лидеры двух государств осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный.