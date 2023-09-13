Благовещенск, 13 сентября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почётных гостей космодрома Восточный в Амурской области, куда прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета «Известия».

РИА Новости/Артем Геодакян Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

«Слава России, породившей первых покорителей космоса, будет бессмертной. 2023.9.13», — написал Ким Чен Ын.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный для встречи в формате «один на один» с Владимиром Путиным. Бронепоезд Ким Чен Ына 12 сентября пересёк границу между Россией и КНДР, проехал Хасанский район Приморского края и железнодорожный мост через реку Раздольную. Из Пхеньяна глава Северной Кореи выехал 10 сентября.

Президент России утром 13 сентября покинул Владивосток, где принимал участие в Восточном экономическом форуме, и прибыл в Амурскую область на космодром Восточный.

Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный.