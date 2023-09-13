Луганск, 13 сентября, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Командование ВСУ готовится к проведению инженерных работ в районе Сеньково на купянском направлении, в том числе подвозит танковые мостоукладчики. Об этом 13 сентября сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

РИА Новости/Павел Лисицын

«В районе населенного пункта Сеньково (Харьковская область) отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады (ВСУ)», — написал он в Telegram-канале.

Марочко отметил, что на купянское направление прибывает всё больше украинских подразделений, среди прочей техники выявлены танковые мостоукладчики, две установки дистанционного разминирования УР-77, а также танковые минные тралы западного производства.

Как передавало ИА Регнум, Марочко сообщил 6 сентября, что командование ВСУ пытается предотвратить прорыв на купянском направлении и стягивает туда дополнительные силы. Как он заявил, Киев перебросил их в районы населённых пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка для недопущения прорыва своих оборонительных позиций.