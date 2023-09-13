Благовещенск, 13 сентября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признался, что испытывает джетлаг (синдром смены часового пояса) после перелета из Москвы на Дальний Восток, об этом он сообщил в ходе общения с журналистами на космодроме Восточный.

РИА Новости/Владимир Смирнов Владимир Путин

«Есть, к сожалению. Ну, думаю, как у всех. Ложишься по Москве, вставать надо по местному времени», — ответил Путин на вопрос, испытывает ли он джетлаг после перелета.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин утром 13 сентября покинул Владивосток, где принимал участие в Восточном экономическом форуме, и прибыл в Амурскую область на космодром Восточный. На пленарной сессии ВЭФ Путин отметил, что у него есть соответствующая программа на космодроме, и пообещал, что все о ней узнают.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома «Восточный» в Амурской области для встречи в формате «один на один» с главой Российского государства Владимиром Путиным.