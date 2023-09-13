Космодром «Восточный», Амурская область, 13 сентября, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин пояснил, почему его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном проходит на космодроме «Восточный» в Амурской области.

Kremlin.ru Ким Чен Ын и Владимир Путин

Глава государства признал, что его северокорейский коллега проявляет большой интерес к ракетной технике. Россия намерена помогать КНДР строить космические спутники.

«Мы поэтому и приехали сюда. КНДР и космос пытается развивать», — пояснил журналистам Владимир Путин.

На вопрос, будут ли стороны на двусторонней встрече обсуждать военно-техническое сотрудничество, президент России ответил, что планирует поговорить по всем вопросам.

«Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть», — заверил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома «Восточный» в Амурской области для встречи в формате «один на один» с главой Российского государства Владимиром Путиным.

В РФ лидер КНДР прибыл 12 сентября по приглашению Владимира Путина.

На встрече Путин и Ын будут обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и международных делах в целом.