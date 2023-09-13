Пхеньян, 13 сентября, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея 13 сентября провела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.

Web.de Испытание ракеты КНДР

Отмечается, что обе ракеты упали, но их точное место падения не указывается. Уточняется, что это произошло за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Минобороны КНДР с начала 2023 года провело около 20 ракетных запусков.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома «Восточный» в Амурской области для встречи в формате «один на один» с главой Российского государства Владимиром Путиным.

Военные КНДР спустили на воду новейшую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. Это было приурочено к Дню образования КНДР, который празднуется 9 сентября. Отмечается, что подлодка с тактическим ядерным оружием появилась на вооружении северокорейского военного флота впервые.