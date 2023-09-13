Наступивший 567-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован украинской ракетной атакой судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в Севастополе, после которой возник пожар. Пострадали 24 человека, четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, известил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, возгоранию, возникшему в Нахимовском районе, была присвоена четвертая категория сложности.

В Минобороны РФ уточнили, что, помимо судоремонтного завода, целями десяти крылатых ракет и трёх безэкипажных катеров в ночь на 13 сентября стал отряд кораблей Черноморского флота. В оборонном ведомстве также отметили, что семь ракет были сбиты средствами противовоздушной обороны, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажные катера.

Также известно, что после атаки противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.