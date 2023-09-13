Благовещенск, 13 сентября, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на космодроме «Восточный» в Амурской области 13 сентября встретился с ученицей 9-го класса лицея из Ростова-на-Дону Марией Андреевой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Рабочая поездка главы государства на космодром началась со встречи со школьницей. Мария Андреева была участницей открытого урока «Разговор о важном», который 1 сентября провёл Владимир Путин.

Школьница просила президента оставить автограф на первом созданном ею спутнике.

При разговоре с главой государства на открытом уроке Мария Андреева просила организовать для детей познавательную программу на предприятиях «Роскосмоса». Владимир Путин идею девочки поддержал и обещал обсудить организационные моменты с руководством госкорпорации.

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Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин утром 13 сентября покинул Владивосток, где принимал участие в Восточном экономическом форуме, и прибыл в Амурскую область на космодром «Восточный».