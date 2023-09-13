Токио, 13 сентября, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял прошения своих министров — правительство страны в полном составе ушло в отставку. О кадровых перестановках сообщило 13 сентября агентство Киодо.

U.S. Department of State Фумио Кисида

Кисида сформирует новый кабинет министров, после чего пройдёт церемония утверждения 1260-м императором Японии Нарухито.

В новом составе правительства предполагается смена 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат назначения. В кабинете министров окажутся пять женщин.

По мнению издания, Кисида, придерживающийся умеренных взглядов, надеется, что реорганизация даст толчок его администрации, продвинув к победе его Либерально-демократическую партию в 2024 году.

С новым правительством Фумио Кисида намерен решить экономические вопросые, в том числе борьба с повышением цен, рассмотреть, как финансировать свою политику в области воспитания детей, разобраться с выбросом очищенной радиоактивной воды с поврежденной атомной электростанции Фукусима.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Японии выдвинула официальные обвинения против 24-летнего Рюдзи Кимуры, осуществившего весной 2023 года покушение на Фумио Кисиду.

Обвиняемому, помимо покушения на убийство, также вменяется незаконный оборот взрывчатых веществ. Ему может грозить наказание в виде более чем десяти лет лишения свободы.