Москва, 13 сентября, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Московский производитель «АТБ Электроника» завершил разработку универсального процессорного модуля, собранного на базе доступной электронно-компонентной базы. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Модуль, разработанный столичной компанией «АТБ Электроника», представляет собой одноплатный компьютер на базе четырехъядерного процессора», — отметил Овчинский. Устройство предназначено для использования в качестве компонента автоматизированных систем управления транспортом, телекоммуникационным и медицинским оборудованием. «Такие изделия встраиваются в различные устройства промышленной автоматики, например в IP-телефоны, грузовые автомобили и магнитно-резонансные томографы», — добавил Овчинский.

Процессорные модули используются для подбора оптимальной конфигурации системы для решения различных задач. Основное преимущество их использования — взаимозаменяемость, что важно при необходимости увеличить вычислительную мощность системы без внесения изменений в ее конструкцию.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Процессорные модули компании «АТБ Электроника»

Компания уже подала все необходимые документы для внесения изделия в единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Процедуру сертификации завершат до конца текущего года, и тогда модуль станет доступен для применения на объектах критической информационной инфраструктуры.

Первая партия на 500 устройств уже изготовлена и отгружается. Модули успешно применяются в пилотных проектах в медицине, энергетике, автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП) и на транспорте по всей России.

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