Донецк, 13 сентября, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Успешные наступления подразделений Вооруженных сил России на купянском направлении Харьковской области заставили сотрудников Службы безопасности Украины сбежать из города. Об этом рассказал РИА Новости советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА Регнум Купянск

По словам Гагина, российские бойцы активно взяли и держат хороший темп наступления.

«Известно, что ранее из Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы госслужбы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже просто на бегство», — добавил Ян Гагин.

Отмечается, что в Купянске остался некий оперативный состав.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ рассказали об успешной работе штурмовой и армейской группировки войск авиации, которые ликвидировали пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ и личный состав.

Российские дроны-камикадзе разгромили пять блиндажей и пункт временной дислокации киевских боевиков в Раздоловке, Васюковке, Красногоровке.

В Донецкой Народной Республике российские артиллеристы поразили четыре пункта временной дислокации 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Урожайном и Пречистовке, а также 27-й механизированной бригады в Угледаре и Углесборочной.