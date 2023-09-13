Москва, 13 сентября, 2023, 06:01 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике российские артиллеристы поразили четыре пункта временной дислокации 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Урожайном и Пречистовке, а также 27-й механизированной бригады в Угледаре и Углесборочной. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Также был уничтожен склад боеприпасов противника.

Чехов добавил, что на южнодонецком направлении российские бойцы пресекли попытку двух групп пехоты ВСУ выдвинуться в направлении Новомайорского.

С помощью беспилотника удалось уничтожить боевую бронированную машину, а удары артиллерии нанесли поражение по живой силе ВСУ.

Помимо этого, были уничтожены группа украинской пехоты в районе Старомайорского, боевая бронированная машина в районе Новомайорского. С помощью авиации были нанесены удары по живой силе и технике противника в районах Старомайорского, Урожайного, Пречистовки, Великих Новоселок и Малиновки.

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Как сообщало ИА Регнум, ночью 13 сентября ракетным ударом ВСУ был атакован Нахимовский район Севастополя. Возгорание произошло из-за ракетной атаки. Все экстренные спецслужбы работают на месте происшествия.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ по Нахимовскому району города, по предварительной информации, пострадали 24 человека, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) намеренно наносят удары по гражданским объектам в Донецке, буквально каждый день мирные жители погибают из-за украинских обстрелов, заявил 12 сентября американский военкор Патрик Ланкастер.