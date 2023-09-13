Российские артиллеристы поразили четыре пункта дислокации ВСУ в ДНР
Российские артиллеристы поразили четыре пункта временной дислокации ВСУ в ДНР
Москва, 13 сентября, 2023, 06:01 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике российские артиллеристы поразили четыре пункта временной дислокации 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Урожайном и Пречистовке, а также 27-й механизированной бригады в Угледаре и Углесборочной. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Также был уничтожен склад боеприпасов противника.
Чехов добавил, что на южнодонецком направлении российские бойцы пресекли попытку двух групп пехоты ВСУ выдвинуться в направлении Новомайорского.
С помощью беспилотника удалось уничтожить боевую бронированную машину, а удары артиллерии нанесли поражение по живой силе ВСУ.
Помимо этого, были уничтожены группа украинской пехоты в районе Старомайорского, боевая бронированная машина в районе Новомайорского. С помощью авиации были нанесены удары по живой силе и технике противника в районах Старомайорского, Урожайного, Пречистовки, Великих Новоселок и Малиновки.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 13 сентября ракетным ударом ВСУ был атакован Нахимовский район Севастополя. Возгорание произошло из-за ракетной атаки. Все экстренные спецслужбы работают на месте происшествия.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ по Нахимовскому району города, по предварительной информации, пострадали 24 человека, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) намеренно наносят удары по гражданским объектам в Донецке, буквально каждый день мирные жители погибают из-за украинских обстрелов, заявил 12 сентября американский военкор Патрик Ланкастер.