Москва, 13 сентября, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение будут применять казуистику и абсурдные отговорки, чтобы создать видимость стремления к миру с Россией. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

«Они будут придумывать такие казуистические фразы для того, чтобы делать видимость стремления к миру на фоне отсутствия практических шагов в этом направлении», — ответила российский дипломат на вопрос о вероятности того, что на Украине отменят указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией.

Мария Захарова добавила, что Киев, вероятнее всего, придумает абсурдные, состоящие из противоречий какие-то формулы.

По словам дипломата, «формула мира Зеленского» — не про мир, а про силовые сценарии.

«Они будут придумывать формулировки, как Украина к миру готова, просто нужно, чтобы Россия об этом ей сказала и предложила», — считает Мария Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 4 сентября, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя. По его мнению, украинский кризис нельзя решить переговорным путём.

Заморозка конфликта ничего не даст, а «справедливый мир» возможен только по формуле Зеленского, подразумевающей возвращение Украины к территориальным границам 1991 года, заключил Кулеба.

Каких-либо перспектив для достижения мира на Украине не просматривается. Об этом 5 сентября заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи, где у него прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным.