Вашингтон, 13 сентября, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Власти Украины обращались с просьбой включить над Крымом спутниковую связь Starlink для атаки беспилотников ВСУ на корабли ВМФ России, но сделать это было невозможно, так как действовали антироссийские санкции. Об этом в ходе онлайн-выступления на конференции, посвященной развитию технологий, заявил американский предприниматель Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Он пояснил, что именно из-за санкций под запрет попала спутниковая связь над Крымом. Если бы у компании было разрешение от правительства США на запуск Starlink, Украина получила бы доступ к спутниковым данным.

Как рассказал Маск, от киевских властей поступали срочные звонки с просьбой включить спутниковую связь.

Предприниматель признался, что пошел бы на включение Starlink над Крымом несмотря на действующие санкции в том случае, если бы поступила директива от президента США Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю корабли Черноморского флота уничтожили в южной части Керченского пролива три украинских безэкипажных полупогружных катера, которые пытались атаковать Крымский мост.

Российские войска нанесли удар беспилотниками по судостроительному предприятию на территории Украины, где собирали безэкипажные катера из импортных комплектующих.