Лондон, 13 сентября, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Отказаться от мирных переговоров с Россией уговорил президента Украины Владимира Зеленского бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Это решение привело к сотням тысяч смертей. Такое заявление в соцсети X сделал ирландский журналист RT Чей Боуз.

Официальное интернет-представительство президента Украины Борис Джонсон и Владимир Зеленский

Автор подчеркнул, что именно Джонсон уговорил Зеленского отказаться от мирного плана и бороться дальше в тот момент, когда мир на Украине был в пределах досягаемости и можно было избежать гибели сотен тысяч человек.

«Ни он, ни богатая элита, из которой он происходит, не умрут в окопах, которые он превратил в могилы», — написал Боуз.

Как сообщало ИА Регнум, если Соединённые Штаты считают, что Киев готов к переговорам, то пусть отменят указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин.

На Украине после прошедшего саммита G20 начали осознавать, что теряют своих союзников. Об этом написало Rebelión.

Украинская армия вскоре не сможет вести бои, поскольку США перестанут её финансировать. Об этом 12 сентября заявил журналист спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хуан газете Sohu.