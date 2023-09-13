Вашингтон, 13 сентября, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Действия США по Украине напоминают аналогичную кампанию во Вьетнаме и войдут в историю как несправедливая интервенция, так как они продиктованы полускрытыми амбициями политической элиты. Об этом в статье в American Thinker написала Виктория Уайт Бергер.

U.S. Army Europe Флаги США и Украины

Автор указала, что решения властей США по Украине привели к односторонним военным, финансовым и политическим действиям.

Бергер подчеркнула, что главной целью такой политики Джо Байдена является попытка скрыть свои преступные и аморальные действия. В их числе она назвала махинации с украинской Burisma.

Как сообщало ИА Регнум, семья президента США Джо Байдена в период его работы вице-президентом получала миллионы долларов зарубежного финансирования, в том числе от олигархов из России, Казахстана и Украины, говорится в опубликованном 9 августа меморандуме о банковских документах.

Хантер Байден много раз связывал отца по телефону со своими зарубежными партнёрами, среди которых были и топ-менеджеры украинской энергетической компании Burisma.

Американские поставки вооружения Украине могут быть напрямую связаны с коррупцией семьи Байденов. Об этом заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами.