Одесса, Украина, 13 сентября, 2023, 02:52 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 13 сентября объявили воздушную тревогу в Сумской и Одесской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигналы воздушной тревоги прозвучали в Одесской области в 00:27.

В Сумской области сирены взвыли в 02:31.

Как сообщало ИА Регнум, со стороны Украины 11 сентября на территорию Белгородской области залетел беспилотник, который сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ), погиб российский военный.

ВСУ вечером 11 сентября пытались атаковать здание администрации города Рыльска в Курской области, сбросив с беспилотника два боеприпаса.