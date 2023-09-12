Владивосток, 13 сентября, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков отчитался, что в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина повышение размера кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей и расширение её на всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса ДФО, планируется сделать до конца 2023 года. Об этом глава Минвостокразвития сказал журналистам на полях ВЭФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Это касается в том числе и тех, кто желает приобрести жильё площадью свыше 60 кв. метров.

«Мы сделаем это до нового года одним актом правительства», — заверил Чекунков.

На данный момент льготную ипотеку на Дальнем Востоке могут взять молодые семьи, одинокие родители не старше 35 лет с детьми, не достигшими возраста 19 лет, участники программы «Дальневосточный гектар», участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток.

Также программа была расширена на работников медицинских и образовательных учреждений, которые проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет, а также на граждан России — вынужденных переселенцев с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальневосточного федерального округа.

Как сообщало ИА Регнум, дальневосточную ипотеку под 2% нужно сделать доступной и для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил 12 сентября Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

В конце прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин продлил программу дальневосточной ипотеки со льготной ставкой в 2% до конца 2030 года.