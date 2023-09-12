Вашингтон, 13 сентября, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Россия окажет странам Африки помощь в превращении континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития. Об этом в Вашингтоне на встрече, посвященной итогам июльского саммита Россия — Африка, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Россия по итогам саммита окажет странам Африки помощь в поставках удобрений, в сферах энергетики, торговли, образования, культуры и СМИ.

При этом посол отметил, что некоторые страны пытаются опорочить действия России в Африке. Он подчеркнул, что РФ не будет навязывать африканским государствам модели политического или экономического устройства.

«Результаты саммита в Санкт-Петербурге проявили новый вектор развития более равноправной и справедливой мировой архитектуры», — сказал Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, бывшие колонизаторы ещё сравнительно недавно привозили людей из Африки в Европу в клетках и выставляли там напоказ. Об этом никто в африканских странах не забудет, заявил президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарном заседании ВЭФ.

Бесплатные поставки зерна в государства Африки должны начаться в ближайшее время. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.