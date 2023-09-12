Лондон, 13 сентября, 2023, 02:06 — ИА Регнум. В Великобритании жители города Лидд пожаловались на шум с полигона Lydd Ranges, на котором проходят обучение солдаты ВСУ. Об этом написал обозреватель Times Джордж Гриллс.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Британцы обратились в городской совет с жалобой на взрывы и дым. Один из жителей рассказал, что из-за стрельб у него вибрирует весь дом и дребезжат стёкла. Он предложил закрыть полигон.

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