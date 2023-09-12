Москва, 13 сентября, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Председатель правления Сбербанка Герман Греф дал совет россиянам — не стоит в настоящее время хранить деньги в твёрдых валютах, так как это не приносит дохода.

Дарья Драй ИА REGNUM Герман Греф

По словам топ-менеджера, нет универсальных советов, но есть инструменты для избежания всевозможных рисков, в числе которых и валютные.

«На рынке есть рублевые облигации. Сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Лучше всего инвестировать в акции», — уточнил Греф в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА Регнум, Сбербанк объявил финансовые итоги за 8 месяцев 2023 года. За этот период банку удалось заработать почти 1 трлн рублей, заявил Герман Греф.

Кредитный портфель вырос почти на 18% с начала года, при этом в августе, несмотря на отпускной сезон, клиентская активность осталась на высоком уровне.

Греф считает, что курс рубля неоправданно занижен. По его мнению, справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей.