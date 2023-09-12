Брюссель, 13 сентября, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Еврокомиссия скорректировала инструкции по новым антироссийским ограничениям. Они касаются запрета на въезд автомобилей с российскими номерами в страны Евросоюза и провоза личных вещей. Пояснительный документ ЕК представила 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Таможенным органам рекомендовали разбираться отдельно по каждому случаю нарушения санкций и принимать решения о конфискации имущества с учетом всех обстоятельств.

В комиссии отметили, что, если имущество не вызывает опасений и предназначено для личного использования во время поездки, в отношении него таможенные органы должны применять запрет соразмерным и разумным образом.

Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе пояснили, что за разъяснениями по условиям ввоза личных вещей из РФ на европейскую территорию стоит обращаться в компетентные национальные органы соответствующих европейских государств.

Въезд автомашин с российской регистрацией в Финляндию по-прежнему разрешен, им не грозит конфискация в соответствии с ранее распространенными разъяснениями Еврокомиссии. Об этом сообщил финский телерадиоканал Yle, ссылаясь на комментарий МИД страны.

Изъятие активов российских компаний за рубежом переходит всякие границы, и отечественные предприниматели должны осознать, что хранить средства в России гораздо надёжнее, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин.