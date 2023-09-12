Пхеньян, 13 сентября, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын признал, что его первый за четыре года визит в РФ говорит о важности стратегических отношений между КНДР и Россией. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пресс-служба администрации Приморского края Ким Чен Ын

Председатель Госсовета КНДР по прибытии в Приморье подчеркнул, что его визит наглядно демонстрирует серьёзную позицию партии и правительства Северной Кореи.

«Приезд в Россию лидера страны является явным проявлением того, что КНДР уделяет приоритетное внимание связям с Россией», — сообщило ЦТАК.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын 12 сентября прибыл в Россию с официальным визитом. На 13 сентября запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным.

12 сентября бронепоезд Ким Чен Ына пересёк границу между Россией и КНДР, проехал Хасанский район Приморского края и железнодорожный мост через реку Раздольную. Из Пхеньяна глава Северной Кореи выехал 10 сентября.

На станции Хасан его встретили глава Минприроды, председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.