Вашингтон, 13 сентября, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Компания Apple 12 сентября на своём сайте представила флагманские версии смартфонов iPhone 15 и iPhone 15+. Также в числе новинок продемонстрированы MacBook Air и устройства виртуальной реальности Apple Vision Pro.

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Смартфоны с динамичным экраном вокруг фронтальной камеры выйдут в пяти цветах: привычные чёрный и розовый, желтый, салатовый и синий.

Новинки представлены в двух размерах: 6,1 дюйма для модели iPhone 15 и 6,7 дюйма для iPhone 15+. Разрешение основной камеры — 48 МР.

Также представлены производителем телефоны Pro и Pro Max в титановом корпусе черного, серого и синего цветов. Они прочнее и легче прежних моделей.

Заряжаться смартфоны теперь будут через кабель USB-C.

Apple Watch девятой серии выпущены с новым чипом с высокой производительностью и скоростью, дисплей стал ярче, Siri будет лучше разбирать команды. Правда, пока только на английском и китайском языках. Новое поколение часов управляется без нажатия на экран.

Как сообщало ИА Регнум, выпуск нового iPhone 15 может задержаться из-за проблем с комплектующими. У новой модели будет продвинутый сенсор изображения от Sony для основной камеры, а японская компания не сможет своевременно обеспечить поставки.

В июне 2023 года в ФСБ сообщили об обнаружении шпионской программы на тысячах смартфонов и планшетов компании Apple, принадлежавших дипломатам. По данным ведомства, это была операция спецслужб США. Она затронула российских дипломатов и представителей Китая, Сирии, Израиля и, кроме того, ряда стран, входящих в НАТО и СНГ.

В России начали вводить ограничения на использование гаджетов Apple для служебных целей. Гендиректор компании КамАЗ Сергей Когогин 21 августа запретил сотрудникам использовать их для служебных сообщений. Ранее аналогичный запрет ввёл для сотрудников Минцифры глава ведомства Максут Шадаев.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков 17 августа опубликовал в своём Telegram-канале первые фото и видео российского смартфона «Р-ФОН» с операционной системой «РОСА Мобайл».