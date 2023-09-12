Владивосток, 12 сентября, 2023, 23:40 — ИА Регнум. В россии в ближайшее время начнёт работать специальный онлайн-портал, на котором школьники смогут получать в закрытом режиме профессиональные консультации психологов. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке ТАСС рассказал заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

Максим Богодвид/РИА Новости

Он подчеркнул, что на психологах, работающих в школах с родителями, учениками и педагогами, лежит большая нагрузка. Их деятельность очень значима.

Новая система позволит применять для оказания помощи современные инструменты и разгрузит специалистов, уверен Бугаев.

Как сообщало ИА Регнум, Минпросвещения России разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год, в который входят 67 мероприятий. В данный план включены перечень юбилейных и памятных дат, которые связаны с литературой, историей, искусством и наукой.

В августе 2022 года среди жителей России провели опрос, поддерживают ли они идею о выходном дне 1 сентября. 35% опрошенных выступили за то, чтобы это сделали для всех, 32% сказали, что выходной должен быть только для родителей школьников.