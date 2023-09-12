Санкт-Петербург, 12 сентября, 2023, 23:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вечером 12 сентября случился пожар в двухэтажном производственно-складском здании, его тушат по повышенному номеру сложности. По сообщению МЧС, горят картонные упаковки.

Александр Гальперин/РИА Новости

Огнём в здании типографии по улице Латышских стрелков, 29В, корпус 4, было охвачено 800 кв. метров.

В 22:12 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 22:20 ранг пожара повышен до номера 2.

По предварительной информации, есть один пострадавший. Его доставили с ожогами в больницу, сообщило РЕН ТВ.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября в районе Ярославского вокзала в Москве произошло возгорание на складе. Огонь распространился на площади 100 кв. метров.

Пожар произошёл из-за загоревшегося мусора, огонь перекинулся на ангар, где находится складское помещение.

Пожар вспыхнул в заброшенном здании в бывшей усадьбе купца Вахрамеева в центре Ярославля. Постройка 1912 года, является памятником федерального значения.