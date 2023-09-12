Йошкар-Ола, 12 сентября, 2023, 23:16 — ИА Регнум. В Марий Эл во вторник, 12 сентября, произошло массовое ДТП, в котором два человека погибли, ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в республиканском ГИБДД.

УГИБДД МВД по Республике Марий Эл

В аварии на 95-м км автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск в Волжском районе столкнулись сразу пять автомобилей. ДТП произошло около 19:00 по местному времени.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, авария произошла из-за выезда одной из машин на полосу встречного движения.

Как сообщало ИА Регнум, водитель взятого в аренду автомобиля BMW повредил сразу пять машин в Екатеринбурге. Водитель иномарки 26-летний житель Перми не справился с управлением и на большой скорости влетел в автомобили, стоявшие на парковке.

Четыре человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения автомобиля с жилым домом в Иванове.