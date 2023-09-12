Мадрид, 12 сентября, 2023, 22:59 — ИА Регнум. На Украине после прошедшего саммита G20 начали осознавать, что теряют своих союзников. Об этом написало Rebelión.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Сессия саммита Группы двадцати в Индии

В итоговом документе саммита нет пунктов о поддержке Украины, в отличии от прошлогоднего коммюнике. Это вызвало гневное реакцию президента Владимира Зеленского, уверены авторы издания. В статье подчеркивается, что НАТО больше не может помогать Киеву деньгами, войсками, советниками, наемниками, и оружием.

В такой ситуации власти Украины вынуждены признать потерю союзников, особенно на фоне возможных переговоров по урегулированию конфликта.

«Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов папу римского, Китай, а теперь и все страны G20», — отметили авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия вскоре не сможет вести бои, поскольку США перестанут её финансировать. Об этом 12 сентября заявил журналист спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хуан газете Sohu.

Белый дом признал, что США потратили почти $111 млрд на украинский конфликт.

Если Соединённые Штаты считают, что Киев готов к переговорам, то пусть отменят указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин.