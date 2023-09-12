Санкт-Петербург, 12 сентября, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Московский «Спартак» 12 сентября в гостях всухую обыграл петербургский СКА на стадионе «Ледовый» — матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 завершился со счётом 3:0.

Владимир Астапкович/РИА Новости Игроки ХК «Спартак» Николай Голдобин, Дмитрий Вишневский и Иван Морозов

Это уже третье поражение петербуржцев подряд.

Первый период закончился со счётом 0:0.

Во втором шайбы забросили Андрей Локтионов, Иван Морозов и Ансель Галимов.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав шесть очков. СКА с 4 очками занимает девятую строчку.

Следующий матч для «красно-белых» состоится 14 сентября — на выезде они сыграют с подмосковным «Витязем», СКА 15 сентября встретится с московским «Динамо».

Как сообщало ИА Регнум, московский ЦСКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче КХЛ 3 сентября. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «армейцев» шайбы забросили нападающие Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, защитник Владислав Провольнев и форвард Прохор Полтапов. У «Адмирала» отличился защитник Леонид Метальников.