Волгоград, 12 сентября, 2023, 22:13 — ИА Регнум. Жертв и разрушений на месте падения самолёта Су-24 в Волгоградской области нет.

Илья Питалев/РИА Новости Су-24

«Жертв и разрушений нет», — заверили журналистов в администрации Калачёвского района, где случилось авиапроисшествие.

На месте работают экстренные службы. Назначена проверка.

Кк сообщало ИА Регнум, Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полёта 12 сентября.

Полёт совершался без боекомплекта. Самолёт упал в безлюдной местности. К месту ЧП направлены вертолёты поисково-спасательной службы.

14 августа в черте аэродрома в Краснодарском крае разбился учебный самолёт Л-39. Он потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта во время захода на посадку. Один из членов экипажа, начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров, погиб.