Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Руководители США считают украинский конфликт выгодным для них бизнес-проектом, а потому, влекомые алчностью, не откажутся от него ради мира, заявил 12 сентября постпред России в ООН Василий Небензя.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Можно ли ожидать, что наши алчные американские коллеги во имя мира откажутся от этого крайне выгодного для них бизнес-проекта? В этом есть большие сомнения, жажда наживы пропитала уже все слои американской политической и бизнес-элиты», — цитирует Небензю официальный Telegram-канал МИД РФ.

Постпред в своём выступлении на заседании Совбеза ООН также отметил, что Запад продолжает накачивать Киев оружием, но это не приводит ни к каким успехам ВСУ. Отказавшись от заведомо недостижимой цели нанести России поражение, Киев сосредоточился на том, чтобы нанести РФ как можно больший вред, сказал Небензя.

«Ими «во главу угла» ставится не достижение военного поражения России, что по определению невозможно, а нанесение ей как можно большего ущерба, а также максимального загрязнения и урона присоединившимся к нашей стране территориям», — сказал Небензя.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в своём выступлении на заседании Совбеза постпред России также предложил ежемесячно проводить встречи для изучения вопроса о том, как именно сказываются всё новые поставки западного оружия в Киев на перспективе мирного урегулирования конфликта.

Президент России Владимир Путин 12 сентября в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия сейчас не может прекратить боевые действия в зоне спецоперации, поскольку противник ведёт наступление. Власти Украины пытаются наступать, не считаясь с огромными потерями, складывается впечатление, «будто это не их люди», отметил также глава российского государства. В ходе своего контрнаступления, которое не принесло никаких результатов, ВСУ за три месяца потеряли около 71 тысячи человек, сказал президент.