Штат Калифорния, США, 12 сентября, 2023, 21:42 — ИА Регнум. Американская компания Apple 12 сентября представила iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также новое поколение часов, которыми можно будет управлять без нажатия на экран. Презентация новых продуктов размещена на сайте корпорации.

Кадр из видео iPhone 15

Новый смартфон выйдет в пяти цветах — розовом, жёлтом, салатовом, синем и чёрном. Его корпус выполнен из алюминия с закругленными гранями, спереди и сзади — стекло. Экран вокруг фронтальной камеры будет «динамичным», а дисплей Super Retina станет ярче, отметили в компании.

iPhone 15 будет выпускаться в двух размерах — с экраном на 6,1 и 6,7 дюйма. Разрешение основной камеры смартфона будет 48 мегапикселей и сможет улавливать больше света, сообщили в Apple.

Смартфон теперь сможет заряжаться через порт USB-C, а не Lightning. Теперь одним проводом можно будет заряжать iPhone, iPad и Macbook. К тому же появилась обратная проводная зарядка — с помощью провода USB-C на Lightning можно заряжать AirPods и Apple Watch через iPhone.

Apple Watch девятой серии получили новый чип с лучшей производительностью и высокой скоростью. В новых часах в два раза улучшилась способность устройства к машинному обучению, дисплей стал ярче, голосовой помощник Siri будет лучше разбирать команды, но пока только на английском и китайском языках, сообщили в компании.

Кроме того, устройство будет отвечать на двойное касание большого и указательного пальцев той руки, на которую надето, отметили в Apple.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа агентство Bloomberg сообщило, что продукция американской корпорации Apple может подорожать из-за напряжённых отношений Соединённых Штатов Америки и Китая. По данным агентства, отношения двух стран вынуждают американские компании выводить из Китая часть производства в другие азиатские страны. На данный момент около 80% производства Apple связаны с Китаем.

Кроме того, сообщалось, что выпуск нового iPhone 15 может задержаться из-за проблем с комплектующими. Согласно данным издания 9to5Mac, у новой модели будет продвинутый сенсор изображения от Sony для основной камеры, а японская компания не сможет своевременно обеспечить поставки.