Волгоград, 12 сентября, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Самолёт Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полёта, сообщили 12 сентября в Министерстве обороны РФ.

Марина Лысцева/ТАСС Су-24

Полёт совершался без боекомплекта. Самолёт упал в безлюдной местности. К месту ЧП направлены вертолёты поисково-спасательной службы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 14 августа в черте аэродрома в Краснодарском крае разбился учебный самолёт Л-39. Он потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта во время захода на посадку. Один из членов экипажа, начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров, погиб.

12 августа в Калининградской области разбился самолёт Су-30. Инцидент произошёл при выполнении учебно-тренировочного полёта. Самолёт упал в безлюдной местности, экипаж погиб. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

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