Санкт-Петербург, 12 сентября, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Петербург следовало бы называть не культурной, а имперской столицей Россией, или же просто столицей, отметил 12 сентября в своём обращении к верующим после богослужения в петербургской Александро-Невской лавре патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Петр Ковалев/ТАСС

Патриарх напомнил, что он родился в Ленинграде, и подчеркнул, что считает себя петербуржцем.

«Мне не очень нравится это выражение (культурная столица. — Прим. ред.). Что значит культурная столица? Что здесь, музеев больше или культурных людей больше? Петербург — просто столица. Если хотите, имперская столица, историческая столица», — сказал глава РПЦ.

Москва является государственной столицей страны, и она — первый город России, но Петербург — не второй, сказал патриарх, призвав жителей Петербурга жить, работать и молиться, чтобы город возрастал и чтобы укреплялась духовная жизнь в нём.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в своём обращении к верующим 12 сентября патриарх также призвал их вставать на защиту Отечества, когда это необходимо, подобно тому, как это делали многие выдающиеся деятели русской истории, включая Александра Невского и Петра Первого.

Сейчас перед Россией стоит задача выйти победительницей из той борьбы, которая развязана против неё силами зла, сказал патриарх. России необходима мобилизация, и не только воинов, но также политических сил и верующих, которые должны усердно молиться за защитников Отечества, подчеркнул глава РПЦ.