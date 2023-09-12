Вашингтон, 12 сентября, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» включил бывшего российского нападающего Сергея Самсонова в список ста легендарных игроков команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

(сс) Dan4th Nicholas Сергей Самсонов

В список «Исторические 100» вошли такие игроки, как Фил Эспозито, Давид Крейчи, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Здено Хара, Туука Раск и другие. Также в перечень попали действующие хоккеисты команды — Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Чарли Макэвой.

Самсонов на драфте 1997 года был выбран «Бостоном» в первом раунде под восьмым номером. Он выступал за команду до 2006 года и провёл 549 матчей, в которых набрал 400 очков (173 шайбы и 227 передач). В 1998 году он стал обладателем приза лучшему новичку сезона — «Колдер Трофи».

В России Самсонов играл за московские ЦСКА и «Динамо». В сезоне 2004/2005 он стал чемпионом России. В составе сборной России выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2002.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня пресс-служба НХЛ сообщила, что два российских хоккеиста Павел Дацюк и Сергей Фёдоров вошли в двадцатку лучших выборов на драфтах в истории Национальной хоккейной лиги. Согласно рейтингу, Дацюк расположился на 13-м месте, Фёдоров — на 19-м.