Тольятти, Самарская область, 12 сентября, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Тольяттинская «Лада» одержала победу над челябинским «Трактором» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Максим Богодвид/РИА Новости

В составе «Лады» шайбы забросили нападающие Скотт Космачук, Трой Джозефс и Никита Попугаев. У «Трактора» точным броском отметился форвард Виталий Кравцов.

Эта победа стала для «Лады» второй подряд в сезоне после возвращения в КХЛ. До этого тольяттинская команда выиграла хабаровского «Амура», а перед этим потерпела три поражения подряд — от «Трактора», СКА и «Салавата Юлаева».

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Никита Гребёнкин и Люк Джонсон. Эта победа стала для магнитогорской команды четвёртой подряд.