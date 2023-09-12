В Испании объяснили, из-за чего Зеленский устроил истерику
Rebelión: истерика Зеленского вызвана усиливающейся изоляцией Украины в мире
Мадрид, 12 сентября, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский после завершения саммита G20 начал осознавать, что скоро потеряет всех союзников. Об этом 12 сентября пишет испанское издание Rebelión.
Отмечается, что Киев признаёт усиливающуюся изоляцию на фоне призывов к началу переговоров и прекращению военных действий, в которых у украинской армии нет шансов на успех.
«Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов папу римского, Китай, а теперь и все страны G20», — говорится в статье.
Также издание обратило внимание, что в итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Украины, как это было в документе 2022 года, что вызвало гневную реакцию со стороны киевского режима.
Как сообщало ИА Регнум, документ саммита G20 обнародовали 9 сентября. Украинская тема в нём упоминается как кризис, который необходимо решать дипломатическим путём. В коммюнике участники саммита отразили тот факт, что точки зрения по вопросу Украины на встрече высказывались разные и о какой-то единой речи не шло. Также в заявлении G20 отмечается, что встречи в рамках «двадцатки» нацелены на обсуждения не столько геополитических, сколько внутренних вопросов.
В США назвали итоговое заявление участников саммита G20 капитуляцией перед Москвой и ударом по Западу. В Киеве также остались недовольны итоговым коммюнике саммита.
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам мероприятия заявил, что Запад проиграл в попытке украинизировать повестку саммита G20 в Нью-Дели. Этого, по словам российского дипломата, удалось не допустить благодаря консолидированной позиции Глобального Юга.