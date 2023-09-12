Мадрид, 12 сентября, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский после завершения саммита G20 начал осознавать, что скоро потеряет всех союзников. Об этом 12 сентября пишет испанское издание Rebelión.

Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Отмечается, что Киев признаёт усиливающуюся изоляцию на фоне призывов к началу переговоров и прекращению военных действий, в которых у украинской армии нет шансов на успех.

«Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов папу римского, Китай, а теперь и все страны G20», — говорится в статье.

Также издание обратило внимание, что в итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Украины, как это было в документе 2022 года, что вызвало гневную реакцию со стороны киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, документ саммита G20 обнародовали 9 сентября. Украинская тема в нём упоминается как кризис, который необходимо решать дипломатическим путём. В коммюнике участники саммита отразили тот факт, что точки зрения по вопросу Украины на встрече высказывались разные и о какой-то единой речи не шло. Также в заявлении G20 отмечается, что встречи в рамках «двадцатки» нацелены на обсуждения не столько геополитических, сколько внутренних вопросов.

В США назвали итоговое заявление участников саммита G20 капитуляцией перед Москвой и ударом по Западу. В Киеве также остались недовольны итоговым коммюнике саммита.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам мероприятия заявил, что Запад проиграл в попытке украинизировать повестку саммита G20 в Нью-Дели. Этого, по словам российского дипломата, удалось не допустить благодаря консолидированной позиции Глобального Юга.